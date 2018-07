Após quatro meses, Thiago Alcântara volta a treinar no Bayern

Foram longos meses de afastamento, mas após um 2014 para ser esquecido, o meia Thiago Alcântara parece cada vez mais próximo de voltar a atuar pelo Bayern de Munique. Recuperado de duas cirurgias no joelho direito no ano passado, sendo a segunda realizada em outubro, o brasileiro naturalizado espanhol voltou a treinar com bola nesta terça-feira.

A atividade marcou mais uma etapa no longo processo de recuperação do jogador. Thiago Alcântara já havia voltado aos treinos na semana passada, mas tinha somente corrido no gramado. Apenas nesta terça, no entanto, ele reencontrou a bola e deu alguns toques pela primeira vez desde o dia 14 de outubro.

Thiago Alcântara passou por um verdadeiro drama em 2014. Em março, sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho direito, precisou passar por cirurgia e inclusive perdeu a Copa do Mundo no Brasil. Quando ainda se reabilitava, voltou a sentir um problema no mesmo joelho e precisou ser submetido a outra operação.

O caso inclusive teria gerado uma rusga entre o técnico Pep Guardiola e o departamento médico do Bayern, com troca de acusações sobre a responsabilidade pela recaída. Desta vez, o time alemão está evitando falar em uma previsão para que o jogador volte a atuar, mas isto deve acontecer nas próximas semanas.