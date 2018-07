Após queda, São Paulo se apega à longo tabu para se reerguer

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde continua com chances de conseguir uma vaga na Copa Libertadores. E o próximo jogo já é uma decisão: o confronto direto com o Sport, que também briga por uma vaga no torneio continental. O alento para o Tricolor é que os pernambucanos nunca ganharam ou sequer empataram com a equipe paulista como mandante no Campeonato Brasileiro.

Em 16 partidas realizadas na capital paulista entre os dois clubes, o São Paulo sempre levou a melhor. A freguesia pernambucana começou há mais de 40 anos, em 1974, com uma vitória dos paulistas por 2 a 1 no Morumbi, com dois gols de Serginho Chulapa.

Desde então, quando as duas equipes se encontraram na capital paulista só houve vitória do São Paulo. Destes 16 jogos, 15 foram realizados no Morumbi e um no Pacaembu, em 1977, quando o Tricolor venceu por 2 a 0. No ano passado, também no Morumbi, vitória por 2 a 0, com gols de Alexandre Pato e Rithely (contra).

Para tentar reverter o extenso tabu, o Sport conta com o bom momento no campeonato. Vem de três vitórias seguidas e está a um ponto do G4. A última vitória, inclusive, foi em São Paulo, contra o Palmeiras, no Pacaembu.

Histórico de confrontos em São Paulo:

10/04/1974 – São Paulo 2x1 Sport

23/11/1977 – São Paulo 2x0 Sport

15/02/1978 – São Paulo 4x3 Sport

06/03/1983 – São Paulo 3x1 Sport

30/04/1983 – São Paulo 2x0 Sport

05/10/1986 – São Paulo 3x2 Sport

27/11/1988 – São Paulo 3x0 Sport

28/04/1991 – São Paulo 2x0 Sport

23/09/1995 – São Paulo 1x0 Sport

23/09/1997 – São Paulo 4x2 Sport

17/10/1999 – São Paulo 4x1 Sport

26/07/2007 – São Paulo 3x1 Sport

21/06/2008 – São Paulo 1x0 Sport

06/12/2009 – São Paulo 4x0 Sport

05/08/2012 – São Paulo 1x0 Sport

07/09/2014 - São Paulo 2x0 Sport