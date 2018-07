Após queda à Série C, presidente eleito do Mogi Mirim promete foco no futebol Além de ser rebaixado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Mogi Mirim agora começa a superar a crise interna e a briga pelo poder. Neste final de semana, Luiz Henrique de Oliveira foi eleito para presidir o clube entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Ele tinha sido destituído dias antes, quando ainda era apenas provisório, tendo assumido após a saída do pentacampeão Rivaldo.