Após queda, Cavalieri promete seguir no Flu em 2014

SALVADOR - Mesmo depois de amargar o rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Diego Cavalieri prometeu que seguirá atuando pelo Fluminense na próxima temporada. O jogador projetou o seu futuro após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, neste domingo, na Fonte Nova, que acabou não sendo suficiente para manter o clube na elite em 2014.

Cavalieri lembrou que precisa ficar no Fluminense até por uma questão de gratidão, pois foi contratado quando não vivia um bom momento na sua carreira. Em seguida, ele ajudou a levar o time ao título do Brasileirão no ano passado.

"Fico, tenho mais um ano de contrato até o ano que vem, o Fluminense é o clube que abriu as portas para mim em um momento difícil da minha carreira. Aqui, voltei a jogar, conquistei um título importante e realizei o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira", destacou Cavalieri, em entrevista coletiva, para depois assegurar que seguirá motivado e empenhado, agora principalmente com o objetivo de recolocar a equipe carioca na elite do futebol nacional.

"Vou honrar meu contrato, como eu sempre fiz, com a mesma vontade, a mesma dedicação, para jogar sempre em alto nível e ajudar o Fluminense a voltar para a Série A para depois poder estender meu vínculo com o clube", completou o goleiro, projetando a sua continuidade também para além de 2014.