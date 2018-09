Após queda da arquibancada, torcedor do Figueirense recebe alta em Florianópolis

Menos de 24 horas após sofrer uma queda da arquibancada da Ressacada durante clássico entre Avaí e Figueirense, o torcedor Douglas Cirimbilli, de 26 anos, apareceu em condições bem melhores, sorrindo e recuperado. A previsão é de que ele seja liberado até o final deste domingo. Os exames constataram apenas o impacto no crânio, bem como uma micro lesão no cotovelo direito, que acabou sendo imobilizado e apoiado numa tipoia.

Mas ele já apareceu sorrindo nesta manhã no Hospital Celso Ramos, na região central de Florianópolis, o que surpreendeu. É que seu resgate no estádio causou enorme preocupação. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros desceu duas vezes no gramado para os primeiros socorros, durante o primeiro tempo, e depois, no intervalo, para sua retirada do local.

Ele caiu de uma altura de cinco metros e havia suspeitas de fratura no crânio e de lesão na coluna cervical. O diagnóstico inicial era de um quadro grave, que foi estabilizado no hospital. O ferido apresentava um quadro de saturação sanguínea abaixo do recomendado e com necessidade do suporte avançado - aplicação de medicamentos e intubação endotraqueal.

Mais de 13 mil torcedores foram à Ressacada, sábado à tarde, e viram a vitória do Figueirense por 1 a 0, na casa do rival Avaí, pela 24.ª rodada do Brasileiro da Série B. O Avaí não perdia há nove jogos e permanece no G4, a zona de acesso, com 39 pontos, em quarto lugar. O Figueirense encostou no bloco de frente, com 37 pontos, em sexto.