Após queda de público, São Paulo vende ingressos a R$ 5 para jogo contra o Inter

A despedida do São Paulo do Morumbi nesta temporada será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver o público diminuir nas últimas partidas, o clube vende ingressos a R$ 5 para o duelo com o Inter.

LEIA TAMBÉM > São Paulo projeta decisão com o Inter por vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Na quinta-feira passada, quando venceu o Vasco por 1 a 0, o São Paulo registrou o pior público no Morumbi neste Brasileirão. Compareceram ao estádio 11.970 torcedores. O número já vinha em queda nos outros quatro jogos anteriores, com menos de 20 mil torcedores.

O pior público do São Paulo como mandante nesta temporada também aconteceu no Brasileirão. No entanto, em partida realizada no Pacaembu. Foram 7.853 torcedores que acompanharam o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no estádio municipal, em 2 de junho, pela sétima rodada do campeonato.

Para o jogo contra o Inter, os ingressos que custam R$ 5 são de meia-entrada para as arquibancadas amarela e laranja (superiores atrás dos gols). O bilhete mais caro custa R$ 120, a inteira para a Cadeira Premium.

O duelo entre São Paulo e Internacional é decisivo por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. A equipe tricolor está em sexto lugar, com 57 pontos, três a mais do que o time colorado.

Na quarta-feira (04), o São Paulo recebe o Internacional na última partida em casa em 2019. Os ingressos estão à venda para toda a torcida #VamosSãoPaulo Compre online: https://t.co/Gql1iijNja pic.twitter.com/hqcLnz8YE3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 2, 2019

VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE OS INGRESSOS

VALORES

ARQUIBANCADAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM http://spfc.totalacesso.com

Arquibancada Amarela (Norte) > R$ 10 / R$ 5 ½ entrada

Arquibancada Laranja (Sul) > R$ 10 / R$ 5

Arquibancada Azul (Leste) > R$ 20 / R$ 10 ½

Arquibancada Vermelha (Oeste) > R$ 20 / R$ 10 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Amarela (Norte) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Superior Laranja (Sul) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Especial Azul (Leste) > R$ 60 / R$ 30 ½

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) > R$ 60 / R$ 30 ½

Morumbi Premium (Leste) > R$ 120 / R$ 60 ½

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário)* > R$ 20

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário)* > R$ 20

*venda nas bilheterias 01, 03 ou 05

CADEIRAS TÉRREAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM http://spfc.totalacesso.com

Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) > R$ 40 / R$ 20 ½

Cadeira Térrea Sócio P02, P04 e P18* > R$ 20

*venda somente na bilheteria 3 interna

Setor PCD Acompanhante* > R$ 5

*O PCD terá o direito de comprar até 1 (um) ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou, fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.

CAMAROTES

Espaço do Sócio P04 > R$ 10

*venda somente na bilheteria 3 interna

Corporativo (Empresas) > R$ 20

*venda direto com os camarotes

- VENDA PARA A TORCIDA DO SÃO PAULO:

ONLINE: a partir das 10h de 01/12/2019 em http://spfc.totalacesso.com

______

BILHETERIAS DO MORUMBI

01 a 03/12 – das 10h às 17h

Atendimento ao público geral: bilheteria 03

Atendimento a cadeiras cativas: bilheteria 01

Atendimento a camarotes: bilheteria 03 interna

04/12 (dia do jogo)

Atendimento ao público geral: bilheteria 03 - das 10h às 22h15

Atendimento ao torcedor PCD: bilheteria 06 - das 15h30 às 21h15

______

DEMAIS PONTOS DE VENDA PARA TORCIDA DO SÃO PAULO

*sujeitos a disponibilidade

Estádio Conde Rodolfo Crespi - Juventus

Rua Javari, 117, Moóca - São Paulo

02 e 03/12, das 11h às 17h

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 - São Caetano

02 e 03/12, das 11h às 17h

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - São Paulo

02 e 03/12, das 11h às 17h

--------------------------------------------------

INGRESSOS PARA A TORCIDA VISITANTE

Arquibancada Visitante > R$ 20 / R$ 10 ½

Somente no dia da partida (04/12), na bilheteria 05 do portão 15: das 19h30 às 22h15