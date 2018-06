Após queda do City, Agüero se envolve em briga com torcedor rival

A segunda-feira não foi boa para o Manchester City. Após o clube inglês ser eliminado da Copa da Inglaterra pelo Wigan, da terceira divisão inglesa, imagens de TV flagraram o atacante argentino Sérgio Agüero se envolvendo em uma briga com um torcedor do time mandante no gramado do DW Stadium.

Após a vitória por 1 a 0, com gol do atacante norte-irlandês Will Grigg, parte dos torcedores do Wigan invadiu o gramado e foi comemorar com os jogadores a classificação épica. Pelas imagens, é possível ver um torcedor provocar Agüero, que tentou revidar mas foi contido pelos companheiros.

Dentro de campo, o clima também foi quente entre os técnico Pep Guardiola e Paul Cook. Eles discutiram no final da primeira etapa, após entrada violenta do lateral Delph, do Manchester City, em Power. O juiz indicou que daria apenas cartão amarelo, mas acabou expulsando o jogador do City, o que deixou Guardiola muito irritado. A discussão terminou na entrada dos vestiários.

A Associação de Futebol (FA, na sigla em inglês), entidade que organiza a Copa da Inglaterra, ainda não se manifestou sobre os episódios. Mesmo que não seja citado no relatório final da arbitragem, há a possibilidade de os lances serem revistos e ficarem sujeitos a punição da FA.