Após queda do São Paulo, Santos também é eliminado na Copa Paulista

Os dois times grandes do Estado que disputam a edição de 2016 da Copa Paulista foram eliminados nesta quarta-feira. Horas depois de o São Paulo cair no torneio, foi a vez de o Santos, com jogadores do seu time B e da equipe de juniores, dar adeus às chances de classificação para as quartas de final.

A queda se deu uma rodada antes do fim da segunda fase. Pela quinta jornada do Grupo 6, o time do Santos, dirigido por Kleiton Lima, perdeu para o Catanduvense por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Silvio Salles, com gols marcados por Alex Silva e Fabinho no segundo tempo.

Com a derrota, o Santos está com apenas três pontos em cinco rodadas, na lanterna do Grupo 6 e sem chances de classificação para a próxima fase. Ainda assim, vai entrar em campo no próximo sábado para a sua despedida da Copa Paulista - receberá o Bragantino no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, a partir das 16 horas, pela rodada final da sua chave.

Agora eliminado, o Santos até se destacou na primeira fase da Copa Paulista, quando avançou em segundo lugar no Grupo 4, que tinha seis participantes, com 18 pontos somados. O meia Thaciano, que disputou o último Campeonato Mineiro pelo Boa, é o seu artilheiro no torneio estadual, com cinco gols marcados.