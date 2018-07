Após queda, Guarani anuncia novo diretor de futebol No começo da semana o presidente do Guarani, Álvaro Negrão, prometeu reestruturar o departamento de futebol, depois da queda do time no Campeonato Paulista. E a primeira medida tomada pela direção foi a indicação de Rogério Giardini como novo diretor de futebol. Ele vai acumular a função com a de vice-presidente do conselho deliberativo.