Após queda, Hodgson prevê Inglaterra forte no futuro A Inglaterra decepcionou mais uma vez nessa Copa do Mundo ao chegar com uma equipe exaltada por seus jogadores, mas com futebol abaixo do esperado em campo. O resultado foi uma eliminação na primeira fase, ainda com uma partida a ser disputada. Mesmo assim, o técnico Roy Hodgson fez questão de elogiar a geração de atletas que está ganhando espaço agora na seleção e previu um futuro melhor.