Após queda, Jorginho vê Vasco com potencial para crescer e aposta em reforços

A vitória por 1 a 0 sobre a LDU não foi suficiente para evitar a eliminação do Vasco na segunda fase da Copa Sul-Americana, pois o time havia perdido o jogo de ida, no Equador, por 3 a 1, mas, ainda assim, Jorginho ficou satisfeito com a atuação da equipe na noite de quinta-feira, em São Januário. O treinador exaltou o espírito de luta dos seus jogadores, lamentou as chances perdidas, mas assegurou ver o time com potencial para evoluir na sequência da temporada.

+ Vasco bate LDU em São Januário, mas acaba eliminado na Sul-Americana

"Tivemos um domínio completo do jogo. Lembro de uma pergunta pós-jogo de um repórter deles perguntando se aquele era o Vasco. E hoje eles viram quem é o Vasco. Fizemos um gol, poderíamos ter ganho de três ou de quatro. Eles tiveram quatro chutes só. Fizemos de tudo. Estávamos organizados, os jogadores fizeram de tudo, se entregaram, tanto que saíram dali aplaudidos. Temos um potencial muito grande", afirmou.

Para exibir otimismo visando a sequência do Campeonato Brasileiro, Jorginho também confia nos reforços que chegaram recentemente ao time. O treinador aposta que Leandro Castán, Maxi López e Vinicius Araújo vão elevar o futuro do time e avaliou que o time poderia ter conquistado a classificação se contasse com eles no jogo de quinta.

"Castán, Maxí e até Vinicius, que também está à disposição. Isso é importante. Lembrando um pouco do jogo, fiz duas substituições por lesões. Nossos dois zagueiros. É importante ter esses reforços. Talvez pudéssemos decidir esse jogo numa bola parada. Ter o Maxi em campo seria importantíssimo. O grupo ganha em opções e isso é fundamental", disse.

Após a queda no Brasileirão, o Vasco voltará a entrar em campo no domingo, às 16 horas, quando vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A expectativa é para que os reforços possam ser aproveitados pelo treinador.