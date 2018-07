Após queda, Juventus admite superioridade do Bayern Assim como aconteceu ao fim do jogo de ida, o técnico Antonio Conte admitiu nesta quarta-feira que o Bayern de Munique foi superior à Juventus, no duelo das quartas de final da Liga dos Campeões. O time alemão venceu as duas partidas por 2 a 0 e avançou com tranquilidade, em Turim, às semifinais.