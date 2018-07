Após queda na Copa do Brasil, Botafogo demite René Simões

Poucas horas após se esquivar de perguntas sobre o futuro de René Simões, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, confirmou as suspeitas da torcida e anunciou nesta quarta-feira a saída do treinador. René não resistiu à sequência de resultados ruins na Série B e à queda na Copa do Brasil, em derrota para o Figueirense, na noite desta terça.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica oficialmente a saída do técnico René Simões. O clube agradece pelos serviços prestados desde o início do ano, como a formação da equipe, o título da Taça Guanabara e a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, mas entende que o momento é de mudança visando alcançar os objetivos na temporada", anunciou o clube, em nota.

A diretoria informou ainda que o auxiliar-técnico Jair Ventura assumirá a equipe de forma interina. O clube não indicou prazo para anunciar o substituto de René. Assim, Ventura será o treinador do time carioca na partida contra o Náutico, no sábado, no Engenhão, em rodada da Série B.

René Simões se desgastou com torcida e diretoria nas últimas semanas em razão dos resultados e das atuações irregulares do time. O Botafogo conquistara apenas uma vitória e cinco pontos nos últimos cinco duelos na segunda divisão. Para piorar, foi eliminado de forma dolorosa pelo Figueirense na noite passada. O time catarinense marcou o único gol da partida aos 46 minutos do segundo tempo - jogando em casa, o Botafogo avançaria em caso de empate sem gols.

O treinador chegou ao clube carioca no início do ano com a missão de devolver o Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro. E vinha dando conta do recado, afinal o time lidera a Série B, com os mesmos 24 pontos de América-MG, Bahia e Náutico. Ocupa a ponta por ter melhor saldo de gols.

No total, René comandou o Botafogo em 38 partidas, somando 22 vitórias, oito empates e oito derrotas. Com este retrospecto, levou o time ao título da Taça Guanabara e ao vice-campeonato estadual.