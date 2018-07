Após queda na Copa do Brasil, Ricardo Gomes aposta tudo no Brasileirão

Consumada a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, o técnico Ricardo Gomes vai concentrar-se agora em livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 12º lugar com 34 pontos, o Tricolor ainda corre risco de degola pela primeira vez em sua história. O treinador não quer nem pensar nessa possibilidade e, por isso, deixará o planejamento para 2017 para depois. "Temos um jogo importantíssimo domingo contra o Vitória (em Salvador). Temos de pensar no Brasileiro. Não podemos pensar em 2017. Eu tenho de pensar nesse ano, pois podemos evoluir ainda mais'', disse, ainda em Caxias do Sul.

Depois de ponderar que no Morumbi existem pessoas bastante competentes para planejar o futuro, Ricardo Gomes avaliou que a evolução de que fala passa por melhorar o desempenho que o time teve no segundo tempo da partida de quarta-feira à noite contra o Juventude - vitória por 1 a 0, mas que não evitou a eliminação por causa da derrota por 2 a 1 para o time gaúcho na primeira partida das oitavas de final, realizada no Morumbi.

"Essa evolução vem desde que mantenha a qualidade de jogo, principalmente a do segundo tempo (contra o Juventude), contra o Vitória. O time evoluiu'', analisou o treinador. "Vou copiar o Juca (Pacheco), nosso assessor de imprensa. São três vitórias nos últimos quatro jogos. Evolução clara, mas temos de ter continuidade. Mas os números são esses, é importante para dar confiança.''

Ricardo Gomes reconhece que não basta apenas falar em evolução para agradar ao torcedor. É preciso mostrar na prática, jogo a jogo. "Não podemos esperar que o torcedor aceite a eliminação. Mas foi no primeiro jogo (a eliminação). Nesse jogo (de quarta-feira) merecíamos a classificação, é por isso que me deixa confiante. Confiança pela qualidade do jogo, do espetáculo.''

Até o final do Campeonato Brasileiro, o treinador disse que vai pensar jogo a jogo. Ele acredita que esse é o método mais eficiente para tirar o São Paulo da posição incômoda em que se encontra.

O São Paulo segue de Caxias do Sul direto para Salvador. Kevin sofreu uma contusão no joelho durante o jogo com o Juventude e se não puder enfrentar o Vitória é possível que Daniel ganhe uma chance.