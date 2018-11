Após queda na Libertadores, Grêmio sofre com desfalques para encarar Atlético-MG

A queda na semifinal da Copa Libertadores frente ao River Plate não foi a única perda do Grêmio para o restante da temporada. Na ocasião, o goleiro Marcelo Grohe sofreu fraturas em duas costelas e não jogará mais em 2018. Além dele, Maicon saiu de campo com um desconforto muscular e sequer viajou para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E os desfalques não param por aí. O zagueiro argentino Kannemann, que desfalcou o Grêmio contra o River Plate, sentiu uma lesão na coxa e também ficou em Porto Alegre. Ele será substituído, mais uma vez, por Paulo Miranda, enquanto que Michel compõe o meio de campo com Ramiro, Alisson e Cícero. Todos eles estiveram em campo na derrota para o River Plate por 2 a 1. Já o atacante Luan continua vetado pelo departamento médico.

Everton, por sua vez, sofreu um desgaste ao atuar boa parte do segundo tempo contra o River Plate e deve ser preservado. Ele entrou no segundo tempo por ser um jogo decisivo e ainda teve a bola do jogo nos seus pés e desperdiçou. O Grêmio ganhava por 1 a 0, quando o atacante perdeu o segundo gol. O jogador deve ficar como opção no banco de reservas. Sendo assim, a expectativa é que Thaciano comece entre os titulares.

"São sete jogos que peço para que o torcedor abrace nossa equipe. Precisamos terminar o ano no G4 e dependemos da nossa torcida. A reação começa neste jogo. É sempre difícil substituir um ídolo. Mas continuo trabalhando diariamente a espera da oportunidade. Farei o meu melhor por essa camisa", disse o goleiro Paulo Victor, escolhido para a vaga de Marcelo Grohe.

Para o técnico Renato Gaúcho, o problema não é físico, mas emocional. "Nem tivemos tempo de assimilar esta eliminação, que claro, foi sentida. Estivemos bem perto da final e isso deixa a gente chateado. Mas vamos encara estes últimos jogos do brasileiro com muita seriedade", garantiu.

Focado agora somente no Brasileirão, o Grêmio busca retornar ao G4 para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O time gaúcho ocupa a quinta posição com 52 pontos, a quatro do São Paulo, o quarto colocado.