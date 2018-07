Após queda na Primeira Liga, Inter inicia 'maratona' de treinos para Série B

Eliminado da Copa da Primeira Liga na quarta-feira, o Internacional volta seu foco agora somente para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, nesta quinta, o time gaúcho iniciou uma "maratona" de treinos, visando o retorno da competição, após as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após a queda na Primeira Liga, o técnico Guto Ferreira conta com dez dias para preparar a equipe para o duelo contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no dia 9 de setembro. Contra um rival regional, o Inter vai tentar confirmar a liderança da tabela, obtida na rodada passada.

Nesta retomada, os titulares da noite passada fizeram apenas trabalho regenerativo nesta quinta, enquanto os demais treinaram cruzamentos e finalizações no gramado. Depois, Guto Ferreira comandou trabalho técnico em campo reduzido.

Ele contou com a presença dos laterais Carlinhos e Alemão. O primeiro se recuperou recentemente de uma lesão na coxa esquerda e voltou a treinar normalmente. Alemão se mostrou reabilitado de uma contusão no pé direito.

Na sequência de trabalho do Inter está um jogo-treino com o Cruzeiro, de Porto Alegre, na manhã de sábado, no Beira-Rio. Será a oportunidade do treinador de dar ritmo de jogo aos titulares para a retomada da Série B.