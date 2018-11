Após queda na Sul-Americana, Flu mira reação rápida para evitar rebaixamento

Se depender dos jogadores e do técnico Marcelo Oliveira, o Fluminense não vai desanimar após a dura queda na semifinal da Copa Sul-Americana. O time carioca projeta uma rápida reação para se concentrar no decisivo duelo contra o América-MG, no domingo, para evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Na noite de quarta-feira, o Flu voltou a perder para o Atlético-PR, novamente por 2 a 0. O resultado decretou a eliminação da equipe na semifinal da competição internacional. Para piorar, o time chegou ao oitavo jogo sem vitória e sem marcar um gol sequer. O último foi com Luciano, na vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG, em 21 de outubro, pelo Brasileiro.

"Por mais que a gente tenha dificuldades e limitações, existe muita dignidade e honradez desses atletas. Já começamos a fazer essa reação no próprio vestiário para que no domingo, seja um jogo competente, buscando uma vitória. Vamos fazer uma grande concentração para lutar e jogar melhor", projeta Marcelo Oliveira.

O treinador admite que a parte mental será determinante para um bom resultado no domingo, na rodada final do Brasileirão. Uma derrota e uma combinação de resultados pode derrubar o Flu para a Série B.

"Futebol é isso: é técnica, fundamental e que pode resolver, é tática, é a parte física e é a mental. A cabeça é fundamental. Felizmente, temos atletas que continuam firmes nos propósitos, temos boas lideranças de postura e de opinião e vamos pegar forte, pois só depende de nós", diz Marcelo Oliveira.

O volante Jadson também aposta na recuperação do moral da equipe para evitar uma decepção no fim de semana. "Temos que manter a cabeça no lugar, manter o foco, procurar fazer um bom jogo no domingo e se manter na série A", afirma o jogador.

O Fluminense ocupa a 14ª colocação da tabela, com 42 pontos, apenas dois a mais que o América-MG, rival de domingo e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.