Após queda nas quartas, zagueiro da Suécia promete torcer para Inglaterra na Copa

Uma das surpresas desta Copa do Mundo, a Suécia caiu nas quartas de final ao perder para a Inglaterra por 2 a 0, no último sábado, em Samara. Mesmo com a derrota, o zagueiro sueco Victor Lindelöf revelou que vai torcer justamente para os ingleses conquistarem o torneio na Rússia.

"Eu acabei de falar com eles, sabe. Eles me deram um abraço e eu os parabenizei pela vitória e desejei tudo de bom. Eu desejei a eles tudo de melhor e vou estar torcendo pela Inglaterra para que eles vençam agora, porque eles são meus amigos", declarou o jogador.

O motivo da torcida de Lindelöf é a proximidade com diversos nomes da seleção inglesa. Afinal, o zagueiro de 23 anos atua no Manchester United, ao lado de Phil Jones, Lingard, Ashley Young e Marcus Rashford, todos nomes que defendem a Inglaterra na Copa.

Depois de surpreender nas Eliminatórias Europeias, deixando para trás rivais como Holanda e Itália, a Suécia seguiu se superando na Rússia. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo F, à frente do México e eliminando a Alemanha. Nas oitavas, superou a Suíça, até ser batida pela Inglaterra.