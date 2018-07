Após queda no Carioca, técnico do Fluminense já projeta Brasileirão Apesar da eliminação no Campeonato Carioca, o técnico Ricardo Drubscky se mostrou satisfeito com o rendimento do Fluminense na semifinal contra o Botafogo e também nas últimas partidas da equipe no Estadual. Ele acredita que os jogadores mais jovens do grupo ganharam boa experiência, que poderá ser útil na disputa do Brasileirão, a partir de maio.