Após queda, organizada desafia Portuguesa para um amistoso

A Leões da Fabulosa, principal torcida uniformizada da Portuguesa, desafiou a equipe da Lusa para um amistoso. Em tom de ironia e bom humor, os torcedores publicaram uma mensagem nas redes sociais.

“Visto a capacidade técnica invejável dos jogadores da Portuguesa, a Leões da Fabulosa vem através deste propor um desafio amistoso entre Portuguesa x Leões da Fabulosa. E ai Portuguesa - Oficial? Tá aceito o desafio?”, diz a mensagem da torcida.

O convite foi motivado pelo rebaixamento da Portuguesa para a Série A-2 do Campeonato Paulista, decretado na última quarta-feira após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Foi o quarto rebaixamento em apenas quatro anos.

A mensagem bem-humorada desta sexta-feira representa uma mudança radical de postura em relação ao pronunciamento emitido pela torcida na quinta-feira, um dia após a queda. Na quinta-feira, a torcida divulgou uma nota afirmando que espera mudanças no futebol e no clube já para a próxima partida, contra o Ituano, pela Copa do Brasil. O documento tinha tom de ameaça.

"Exigimos mudanças urgentes no futebol e no clube, já para a próxima partida pela Copa do Brasil! Caso contrário, os culpados serão encontrados e cobrados, tentamos apoiar da melhor forma, mas não deram o valor merecido a essa torcida sofrida e apaixonada. Chega de enganação, a Portuguesa é de todos nós e não de vocês, incompetentes", diz um trecho do documento.