Após queda, Oswaldo diz que Botafogo está em evolução

"Não vejo nenhum erro gritante na equipe, o processo é de evolução. Estamos no caminho certo e vamos dar sequência. Vamos trabalhar mantendo a mesma direção e os conceitos que temos exigido dos jogadores", afirmou, garantindo que não fará mudanças drásticas no Botafogo para a Taça Rio.

O time de General Severiano terminou a sua participação no primeiro turno do Campeonato Carioca sem ser derrotado, com quatro vitórias e quatro empates, mas mesmo assim está fora da final. "Dominamos os adversários e conseguimos as vitórias, exceto contra Flamengo e Fluminense. A meu ver a equipe evoluiu durante esse turno e temos que dar sequência na competição", disse.

Com a queda na Taça Guanabara, o Botafogo terá que vencer a Taça Rio para disputar a decisão do Campeonato Carioca. A equipe vai estrear no segundo turno do estadual na próxima quinta-feira, fora de casa, contra o Americano.