Após queda, Ponte Preta despista sobre reforços para 2014

CAMPINAS - A Ponte Preta fechou a penúltima semana do ano sem novidades. Embora o planejamento esteja atrasado após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do time de Campinas continua cautelosa com relação ao anúncio de reforços. "Só vamos confirmar quando tudo estiver certo", avisou o presidente Márcio Della Volpe.

Por enquanto, as únicas contratações confirmadas foram do zagueiro Ricardo Silva, do volante Dodó e do meia Tchô. Outros três nomes podem ser confirmados antes da virada do ano: o lateral-direito Neílson e o zagueiro Luiz Otávio, ambos do Icasa, e o atacante Silvinho, do São Paulo.

A Ponte também aguarda o retorno de alguns jogadores que estavam emprestados. São os casos do lateral-esquerdo Rodrigo Biro e do volante Bruno Silva, que estavam no Atlético-PR, além dos atacantes Éverton Santos, que defendia o Figueirense, e Alemão, que jogou pelo Vitória.

Todos têm contrato com os campineiros, mas ainda podem ser negociados, sobretudo Bruno Silva e Éverton Santos. Houve interesse do Atlético-PR e do Figueirense nos jogadores, mas a Ponte espera negociá-los em definitivo.