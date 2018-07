Após queda, Roberto Mancini cobra evolução do ataque do City

A péssima campanha na Liga dos Campeões, que culminou com a eliminação ainda na fase de grupos, deflagrou uma deficiência do Manchester City: seu ataque. Mesmo contando com nomes como Balotelli, Agüero, Tevez e Dzeko, o clube inglês deixou a competição com apenas sete gols marcados em seis partidas.

O baixo rendimento ofensivo gerou críticas do técnico Roberto Mancini, que cobrou evolução da equipe. "Eu acho que precisamos trabalhar este problema que temos em marcar gols. O que nós continuamos fazendo não é o bastante. Nós precisamos trabalhar mais", declarou.

Com a derrota por 1 a 0 diante do Borussia Dortmund, na última terça, o City, que já não tinha chances de classificação para as oitavas de final desde a rodada anterior, ficou inclusive sem a vaga na Liga Europa. A equipe inglesa terminou na última colocação do Grupo D da Liga dos Campeões, com apenas três pontos, e sem vencer sequer uma partida.

"Nós temos um bom time e marcamos apenas três pontos, isso não é bom. Estamos desapontados por não termos avançado à segunda fase da Liga dos Campeões e desapontados por não termos ficado na Liga Europa. Mas sabemos que a temporada não acabou. Temos o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra", comentou Mancini.