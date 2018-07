Após queda, São Paulo busca recuperação diante do Ceará

Para tentar recuperação rápida após a desclassificação na Copa do Brasil, o técnico Diego Aguirre vai apostar em dois pilares no jogo de hoje com o Ceará, em Fortaleza: os meias Valdívia e Nenê. Coincidentemente, os dois marcaram os gols do time na quinta-feira.

Isso foi sintomático. Com liberdade para chegar ao ataque e com a missão de finalizar, se tornaram as principais peças ofensivas do uruguaio. “Foi uma desclassificação muito doída, mas temos de olhar para a frente. Precisamos nos recuperar’’, disse Aguirre.

Valdívia é uma peça-chave de Aguirre desde o Internacional de 2015, onde viveu sua melhor fase. Foi com o treinador que deixou de ser promessa para ser destaque. Foi artilheiro do time no ano com 19 gols e passou a se dedicar à marcação. No caso de Nenê, Aguirre sabe que precisa de alguém com habilidade para pensar o jogo. Ele tem visto isso. O veterano é mais vibrante que Cueva, outra característica que o treinador admira.

Aguirre terá uma carta na manga para enfrentar o time cearense: o atacante Everton, que deverá fazer sua estreia. Considerado um jogador “espetacular”, na visão do treinador, Everton chega para ser mais contundente, criando uma opção de velocidade pelos lados do campo. Foi bem no primeiro treino, sexta, mas ainda não está confirmado como titular.

O reforço de R$ 15 milhões, a contratação mais cara do ano, já avisou que não é artilheiro e sim garçom. “Sou um ponta-esquerda. É difícil ponta-esquerda ser artilheiro. Minha principal característica é dar assistências”, avisou na apresentação.

FICHA TÉCNICA

Ceará x São Paulo

Ceará: Éverson; Arnaldo, Valdo, Luiz Otávio e Romário; Ernandes, Juninho e Ricardinho e Wescley; Felipe Azevedo (Arnaldo) e Arthur. Técnico: Marcelo Chamusca

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda e Rodrigo Caio; Régis, Jucilei, Petros, Liziero e Nenê; Tréllez (Everton) e Valdívia.

Técnico: Diego Aguirre

Juiz: Paulo Roberto Alves (PR).

Local: Castelão

Horário: 16h Na TV: Globo e PPV