Após queda, técnico Vilson Tadei deve deixar Guarani

Na última segunda, o treinador se reuniu com a atual diretoria - o presidente Álvaro Negrão e o vice-presidente Horley Sena - para discutir sobre sua permanência ou não, mas a decisão deve ficar apenas para semana que vem. Claudio Corrente disse que a situação de Vilson Tadei é bastante complicada e não acredita que ele continue.

"Daqui dois ou três dias devemos ter a confirmação do treinador. A situação do Tadei realmente é muito difícil. Na reunião, falamos do estágio que ele pegou o Guarani em 2012 e de como os jogadores se portaram nesse período. A gente sabe que o momento é difícil. Parte da torcida pede a saída dele, outros falam que ele não teve culpa", comentou o diretor de futebol.

Contratado para a reta final do Brasileiro da Série B, Vilson Tadei comandou o Guarani em sete jogos e teve um aproveitamento de 19%, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, não conseguindo livrar o clube da degola. Apesar de ter contrato até o dia 31 de maio e demonstrar interesse em continuar, o futuro do treinador deve ser longe do Brinco de Ouro. Para isso, a diretoria teria que pagar uma multa rescisória de R$ 30 mil.

Assim que o treinador responsável para comandar o Guarani no Campeonato Paulista do ano que vem for decidido, a diretoria deve ir em busca de reforços. A estreia está marcada contra o Linense, no dia 20 de janeiro, em Lins.