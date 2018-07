Após quinta derrota seguida, Fluminense demite Abel Braga

RIO - Atual campeão brasileiro, Abel Braga não resistiu à quinta derrota consecutiva no comando do Fluminense e foi demitido nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo presidente Peter Siemsen nesta tarde após o revés do time diante do Grêmio, por 2 a 0, em Porto Alegre, no domingo.

"Hoje a gente vem comunicar que o Abel não continuará como técnico do Fluminense", declarou o dirigente. "Comunicamos com certa emoção, até pela relação criada com o treinador, que chegou o momento de trazer novos ares para o futebol".

Siemsen comparou a relação do treinador com o clube a um casamento. "A relação do clube com o técnico é como um casamento. E a separação é a mais respeitosa possível por tudo que conquistamos juntos", afirmou.

Abel, que ainda tem cinco meses de contrato, chegou ao clube em junho de 2011 diante de grande expectativa por parte da torcida e da diretoria. E, mesmo com dificuldades, levou o time à vaga na Copa Libertadores naquele ano e terminou o Brasileirão em terceiro lugar. Em 2012, faturou o título do Estadual e do Campeonato Brasileiro.

Neste ano, porém, o time vinha mostrando irregularidade em todas as competições que disputou. Não brilhou no Campeonato Carioca e foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, diante do Olimpia, eventual vice-campeão. Oscilando também no Brasileirão, o time ocupa atualmente a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três vitórias e seis derrotas.

A diretoria ainda não tem um nome de consenso para substituir Abel. Vários técnicos já foram listados, incluindo Vanderlei Luxemburgo, Cristóvão Borges e Ney Franco. "Vamos trabalhar para definir o novo comandante até quarta. Caso não seja possível, temos a comissão da base qualificada para o jogo", declarou Siemsen, já projetando o jogo de quarta, contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Brasileirão.