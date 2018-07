Após rachão em Araraquara, Roth não revela time Os jogadores do Cruzeiro realizaram apenas um treino recreativo nesta sexta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, palco da partida deste sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Celso Roth manteve a indefinição com relação à partida titular.