Após reaproximação com FPF, Palmeiras visita Ituano e volta a exaltar o Paulistão

O Palmeiras tentará a partir desta quarta-feira encerrar o jejum de 12 anos sem vencer o Campeonato Paulista. A estreia será contra o Ituano, às 19h15, no estádio Novelli Junior, em Itu. A edição 2020 também marca a reaproximação da diretoria alviverde com a Federação Paulista de Futebol - os dois romperam relações em 2018 após a final do torneio e voltaram a dialogar em agosto do ano passado, no aniversário de 105 anos do clube.

LEIA TAMBÉM > Cúpula da PGR avalia que Glenn pode ser denunciado mesmo sem investigação

O primeiro sinal de que a relação voltou ao normal está na declaração dos jogadores, que voltaram a exaltar a competição. "Ganhar o Campeonato Paulista é sempre muito bom, já faz um tempo (que não ganhamos), nos cobramos, falamos que é muito tempo, queremos ganhar. Vamos procurar fazer isso. Desde que o (técnico Vanderlei) Luxemburgo pisou aqui, o primeiro papo com a gente foi que era importante começar largando bem", declarou o goleiro Weverton.

O técnico Vanderlei Luxemburgo, no entanto, foi comedido ao comentar a primeira competição da temporada e pediu calma. "Ainda não estamos no ideal. A gente vai conseguir o ideal dentro da competição, melhorando dia a dia. É continuar treinando. A expectativa é muito boa", disse o treinador em entrevista à TV Palmeiras.

O Palmeiras fez dois jogos nos Estados Unidos e conquistou o título da Florida Cup, após vencer nos pênaltis o Atlético Nacional com empate sem gols no tempo regulamentar e bater o New York City por 2 a 1. Esses jogos e a pré-temporada de menos de 20 dias deram ao menos ao novo treinador uma ideia de time.

Sem contratações neste início de ano, as novidades são a presença de Felipe Melo na zaga e do jovem Gabriel Menino no meio-campo. Um problema de última hora foi a lesão do meia Bruno Henrique, com problema na coxa direita. O clube não divulgou previsão de retorno.

"O elenco está pronto, não está em seu 100% em condição física, mas está preparado. Sei que com o passar do tempo, pontualmente, o Palmeiras vai contratar. As pessoas acham que têm que ser de uma hora para outra, mas temos aqui uma base campeã e chegou um grande treinador para nos ajudar. O Palmeiras está no caminho certo. Creio que os reforços vão chegar conforme a necessidade, mas não podemos esquecer que temos uma base campeã", afirmou Weverton.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO X PALMEIRAS

ITUANO: Rodrigo; Peri, Ricardo Silva, Gualberto e Choco; Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; Anderson Aquino, Keké e Bill. Técnico: Vinicius Bergantin

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues de Sousa.

LOCAL: Novelli Junior.

HORÁRIO: 19h15.

NA TV: Pay-per-view.