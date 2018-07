Após rebaixamento, Joinville renova contra com técnico PC Gusmão Contratado no final de julho, PC Gusmão falhou na tentativa de salvar o Joinville do rebaixamento e, a duas rodadas do fim do Brasileirão, já vê o time matematicamente delegado à Série B do ano que vem. Mesmo assim, a diretoria optou por renovar o contrato do treinador, que fica até o fim do ano que vem.