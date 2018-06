Após rebaixamento no Campeonato Inglês, técnico do Swansea pede demissão

O técnico Carlos Carvalhal pediu demissão do comando do Swansea, nesta sexta-feira, após optar por não renovar o seu contrato com o clube do País de Gales em acordo mútuo entre as partes. A decisão foi oficialmente confirmada após o time ter amargado o rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Inglês no último domingo, depois de sete anos seguidos na elite nacional.

O treinador português de 52 anos havia sido contratado anteriormente em dezembro, quando substituiu Paul Clement, apenas três dias após deixar o comando do Sheffield Wednesday, equipe que hoje integra a segunda divisão inglesa.

Após assumir o Swansea, Carvalhal venceu cinco dos nove jogos iniciais à frente do time no Campeonato Inglês, chegando a levá-lo ao 13º lugar da tabela de classificação. Entretanto, a equipe voltou a cair de forma vertiginosa ao somar apenas três pontos nos últimos 27 que estiveram em disputa na reta final do Campeonato Inglês.

O Swansea encerrou a sua campanha em 18º lugar, encabeçando a zona de rebaixamento da competição, e teve a sua queda selada com uma derrota por 2 a 1 para o Stoke City, em casa. Ao confirmar a saída de Carvalhal, o clube galês agradeceu pelos serviços prestados pelo comandante e desejou sorte na continuidade de sua carreira.

"Queremos dizer obrigado a Carlos pelo seu entusiasmo, seu trabalho duro e seu compromisso desde a sua chegada ao clube, em dezembro. Naturalmente, estamos decepcionados com o rebaixamento e, depois falarmos com Carlos, acordamos que o melhor para ambas as partes é ir em uma nova direção", afirmou Huw Jenkins, presidente do Swansea, em comunicado no qual o clube prometeu agora buscar a contratação de um novo treinador para a próxima temporada do futebol europeu.