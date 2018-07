Após sondagens, Ponte confirma Rhayner até o fim do Brasileirão

Após não ser relacionado por seis jogos seguidos do Brasileirão, o atacante Rhayner enfim voltou a atuar pela Ponte Preta. Ele entrou no segundo tempo na vitória por 2 a 1 diante do Sport, no último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, e mostrou ter total confiança do técnico Eduardo Baptista, que garantiu sua permanência no clube até o final da temporada. O atleta vinha sendo disputado por Vitória e Santa Cruz.

"Quem seguir meu caminho, fica. Quem não quiser seguir, sai. Mas gosto das qualidades do Rhayner e ele fica. É um jogador que teve sondagens e foi muito assediado porque tem qualidade. A gente precisa do elenco fechado. Tivemos uma conversa franca. Ele mostrou que não quer sair e fica até o final", decretou o técnico Eduardo Baptista.

O time campineiro, inclusive, fechou o seu elenco para a disputa da competição e vem fazendo uma grande campanha. A Ponte Preta está na quinta colocação, com 23 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas com desvantagem no saldo de gols. Isso após três vitórias seguidas sobre Santa Cruz, São Paulo e Sport.

Mais tranquilo no Brasileiro, o time agora foca suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na quarta-feira vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis (SC), no jogo de ida da terceira fase.