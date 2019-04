Após recentes decepções, Chapecoense quer largar bem no Brasileirão

Os últimos dias não trazem boas recordações para a Chapecoense. Depois de ficar com o vice-campeonato catarinense ao perder nos pênaltis para o Avaí, o time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians ao perder por 2 a 0, em São Paulo. Para mostrar que tudo faz parte do passado, nada melhor do que estrear no Campeonato Brasileiro com o pé direito.

Neste sábado, a Chapecoense recebe o embalado Internacional, às 19 horas, na Arena Condá. A seu favor, o time conta com o retrospecto, pois jamais perdeu pontos diante do rival em casa: são quatro vitórias em quatro jogos.

O técnico Ney Franco comandou o último treinamento antes da partida nesta sexta-feira, mas a definição da escalação só acontecerá momentos antes de a bola rolar. Isso porque três jogadores - o lateral Bruno Pacheco, o volante Márcio Araújo e o meia Campanharo - só correram em volta do gramado e são dúvidas.

A lista de desfalques já é grande. O volante Elicarlos e os atacantes Rildo e Victor Andrade foram vetados pelo departamento médico. Já Yann Rolim e Vagner foram submetidos a cirurgia. O goleiro João Ricardo está suspenso após ser flagrado no exame antidoping.

A expectativa da diretoria é para um bom público, mesmo porque a torcida adversária também deve comparecer em grande número.