Após reclamação de Guilherme, Cristóvão se reúne com elenco

Na esteira da reclamação de Guilherme, no domingo, o técnico Cristóvão Borges começou as atividades desta terça-feira com uma conversa com o elenco do Corinthians, no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade serviu para finalizar a preparação do time para o jogo contra o América-MG, nesta quarta, no Independência, em Belo Horizonte.

No sábado, Guilherme gerou polêmica ao criticar a opção do treinador em deixá-lo no banco de reservas. Luciano foi o titular no ataque corintiano ao lado de Romero na vitória sobre o Santa Cruz, no Itaquerão. Cristóvão evitou polemizar e, nesta terça, não comentou as declarações do atacante.

Já o lateral-esquerdo Uendel, em entrevista coletiva, indicou que a conversa no gramado com o treinador serviu para acabar com a polêmica. "Sabemos que todos seremos usados. Todos se sentem úteis, isso é o mais importante. Quando a gente vem para o campo, todos se doam ao máximo. A oportunidade sempre aparece uma hora por lesões ou cartões dos companheiros. Não podemos perder essa gana de querer jogar", disse Uendel.

O treinador deve mandar a campo nesta quarta o mesmo time que venceu o Santa Cruz, mantendo Guilherme no banco de reservas. Não por acaso. Luciano e Romero marcaram os gols do time no sábado.