Após Recopa Gaúcha, técnico do Grêmio promete mais títulos na temporada

Campeão da Recopa Gaúcha, o Grêmio festejou a sua primeira conquista neste ano após a goleada por 6 a 0 sobre o Avenida, neste domingo à noite, na sua arena, em Porto Alegre. A promessa no clube, de dirigentes, do técnico Renato Gaúcho e dos jogadores é de uma brilhante temporada.

O jogo valeu a taça ofertada pela Federação Gaúcha por reunir o atual campeão estadual, o Grêmio, e o Avenida, que levantou a Copa Wianey Carlet. Um título bastante comemorado, inclusive com volta olímpica, desconsiderando até a decisão do técnico Fabiano Daitx de escalar um time misto por priorizar a estreia do time de Santa Cruz do Sul na Copa do Brasil contra o Guarani-SP, na próxima quarta-feira.

Este foi o quinto título conquistado pelo Grêmio sob o comando de Renato Gaúcho, que antes já tinha levantando a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o Gaúcho do ano passado. "O Grêmio é isso: um time que joga sempre para vencer e para ser campeão", resumiu. "É resultado de trabalho, sempre respeitando os adversários e buscando nossos adversários. Ninguém consegue nada sem trabalhar. Hoje o Grêmio tem o melhor ataque e a melhor defesa e não é à toa", disse.

O técnico também ressaltou a importância de comemorar um título, mesmo que menosprezado pelo rival Internacional. "Tem que comemorar porque é mais uma taça. Fomos campeões [estaduais] no ano passado e isso nos deu a chance de disputar mais um título. Tanto que falei com o grupo que era preciso vencer. Temos um grupo vencedor, bons profissionais e que pegaram o gostinho de ganhar títulos, dar a volta olímpica e entrar para a história do clube. O meu grupo não vai se acomodar nunca."

Os jogadores também demonstraram o mesmo pensamento. "Nós entramos para ganhar tudo, até par ou ímpar", disse o atacante Luan que chegou à histórica marca de 71 gols pelo clube, estando bem perto de superar o próprio Renato Gaúcho, que fez 74 gols com a camisa tricolor. "Vai ser bom para o clube e uma honra para mim superar a marca dele", prevê o atacante.

Visivelmente emocionado, o atacante Felipe Vizeu comentou sobre seu golaço, de cobertura, e a recente tragédia ocorrida no Flamengo, seu clube de origem. "Foi mais um dia para me emocionar. Feliz pela conquista do Grêmio, mas triste por tudo que aconteceu no Flamengo. Rezo para que todos se confortem: clube, torcida e, principalmente, os familiares dos garotos que se foram nesta tragédia."

O presidente Romildo Bolzan Junior, também em seu quinto título na sua administração, confirmou as negociações com o atacante Diego Tardelli, atualmente na China, e pretendido por outros grandes clubes como o Atlético Mineiro.

"Nós queremos cada vez mais qualificar nosso grupo. Estamos tentando atender às necessidades para fortalecer o nosso elenco. Queremos dar um equilíbrio no plantel para fazer frente à temporada", justificou. Tardelli poderia ocupar a vaga de Jael, que tem uma proposta de um clube japonês.

O elenco ganhou folga até terça-feira porque só volta a campo no próximo sábado diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, pela sétima rodada.