Após recorde, Atlético-MG transfere jogo com Sport para o Mineirão

Empolgado com o recorde de público do Campeonato Brasileiro batido no domingo, o Atlético Mineiro quer voltar a encher o Mineirão na partida contra o Sport, marcado para o dia 8 de julho, pela 12ª rodada. Assim como o confronto contra o Joinville, o jogo contra o time pernambucano estava marcado para o Independência.

No domingo, o Atlético levou 55.982 torcedores ao Mineirão para enfrentar o então vice-lanterna Joinville. O público recorde deste Brasileirão gerou uma renda de R$ 1.583.045,00, na vitória por 1 a 0 sobre a equipe catarinense.

Motivado pelo bom resultado dentro e fora de campo, o Atlético quer repetir a dose no confronto com o Sport, atual líder do Brasileirão. Antes disso, porém, o time mineiro vai voltar ao Independência para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, pela 10ª rodada.