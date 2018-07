Após recorde, Victor e Levir exaltam presença da torcida atleticana

O goleiro Victor e o técnico Levir Culpi exaltaram a presença dos torcedores do Atlético-MG no Mineirão neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Joinville. Foram 55.982 pessoas que empurraram o time e bateram o recorde de público da atual edição do Campeonato Brasileiro.

"É bonito ver o Mineirão preto e branco, um estádio que traz tantas lembranças boas. É muito bom jogar aqui, com tanta gente nos apoiando e prestigiando", disse o goleiro Victor.

O técnico Levir Culpi também enalteceu a presença em peso nas arquibancadas. "Foi muito legal, recorde", comentou. No entanto, reconheceu que a equipe não correspondeu as expectativas em campo. "Temos que pedir desculpas porque não conseguimos retribuir com um grande jogo. Agora, quarta-feira, contra o Coritiba, no Independência, precisamos de todo mundo lá e vamos tentar dar resposta diferente", afirmou o treinador.

Autor do gol da vitória, o zagueiro Leonardo Silva igualou o recorde de seu ex-companheiro de zaga Réver, com 22 gols. Os dois agora dividem a condição de zagueiro com maior número de gols pelo Atlético. "Espero poder ajudar cada vez mais a equipe. O jogo estava difícil, o Joinville muito fechado e, às vezes, na bola aérea, você acaba decidindo e foi o que aconteceu", disse o capitão.

O gol de Leonardo Silva e a presença da torcida alvinegra ajudaram o Atlético a assumir a vice-liderança do Brasileirão, com 17 pontos, à frente do São Paulo pelo saldo de gols. O time paulista, entretanto, ainda joga pela nona rodada - pega o Palmeiras às 16 horas. O Joinville, com quatro pontos, é o penúltimo colocado. Além disso, o time mineiro também pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR, que encara a Ponte Preta, às 16 horas, em Campinas.