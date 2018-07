Após recuperação, Fábio avalia que Cruzeiro precisa de novas metas

"A gente tinha que viver cada momento dentro da competição da forma que era necessária. Vínhamos de um momento difícil, sem resultados positivos até a chegada do Mano. Com trabalho e empenho e foco no que o Mano pedia, a nossa equipe assimilou a forma que ele queria, somamos pontos, ganhamos confiança e isso agora nos motiva a disputar as outras partidas com pensamento positivo e jogo a jogo tentar almejar coisas novas", afirmou.

Nas duas próximas rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro vai enfrentar times que lutam contra o rebaixamento - Goiás e Avaí -, ambos fora de casa. Para Fábio, em caso de resultados positivos, o time pode sonhar de vez com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o time está em 11º lugar, com 41 pontos e a oito do Santos, a primeira equipe dentro do G4.

"Temos ainda 21 pontos a disputar, podemos ter um ano ainda melhor. Temos condições. Sabemos que não dependemos somente da nossa equipe. Mas vamos tentar pontuar ao máximo. Temos jogos contra Goiás e depois Avaí fora de casa. Vamos ver o que podemos fazer e depois ver a tabela para saber o que podemos almejar na competição", comentou.