Após recuperar forma, Dagoberto volta a treinar Depois de uma semana inteira sendo poupado, Dagoberto voltou a treinar com o restante dos companheiros nesta segunda-feira, na Toca da Raposa. O jogador participou normalmente da atividade com bola comandada pelo técnico Marcelo Oliveira. Borges, na mesma situação, também voltou a trabalhar com o grupo.