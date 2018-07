Após recusa, Grêmio desiste de contratar meia Giuliano

"O Grêmio, por meio de sua direção, informa que as propostas, em conjunto com o grupo de investidores, para a aquisição do atleta Giuliano, não foram aceitas pelo clube Dnipro, da Ucrânia. O Grêmio agradece a postura e participação do atleta e de seu procurador e considera as negociações encerradas", anunciou.

As negociações entre o Grêmio, que contava com o auxílio de um grupo de investidores que não teve sua identidade revelada, e o Dnipro começaram no final de 2011, quando surgiram as primeiras especulações sobre a contratação de Giuliano pelo clube gaúcho. Entre o jogador, o meia e seu procurador havia um acordo inicial, que não foi sacramentado diante das diversas recusas do clube ucraniano.

Giuliano, de 21 anos, se destacou no Internacional, onde conquistou o título da Libertadores de 2010. No início de 2011, o meia foi vendido ao Dnipro por 10 milhões de euros. Apesar das tentativas e do auxílio de um investidor, o Grêmio não conseguiu alcançar esta quantia, o que frustrou a tentativa de contratar o jogador.