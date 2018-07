Após redução de pena, Petros marca e Corinthians vence

À tarde ele foi suspenso por três jogos em vez de seis meses. Mas, como a punição só vale a partir desta sexta-feira, Petros entrou em campo na última quinta-feira e fez o gol do Corinthians na importante vitória sobre o Atlético Mineiro : 1 a 0. Por isso Petros pode ser considerado o nome do jogo.

E comemorou o gol ajoelhado. Parecia emocionado. Virou-se em direção à torcida, abraçou um a um de seus companheiros e, por fim, cumprimentou o técnico Mano Menezes. A celebração representou o dia difícil pelo qual passou. Enquanto estava concentrado no CT, Petros era julgado pelo STJD. A severa punição de seis meses foi reduzida.

"Não tirei nenhum peso das costas. Não fiz mal a ninguém. Estou muito feliz com a decisão", afirmou o jogador, substituído na etapa final.

A vitória foi essencial para o Corinthians, que há três rodadas não ganhava uma partida. Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O gol de Petros saiu aos 13 minutos do primeiro tempo.

O Corinthians já jogava bem. Iniciou a partida atacando em velocidade, mas também com paciência para construir a jogada. De Renato Augusto a bola chegava a Romero e Luciano. Sempre um dos atacantes recebia o passe, tocava de primeira e corria para receber na frente.

Quando Elias também participava da construção da jogada o time chegava com força. Em alguns momentos, o Corinthians empurrou o Atlético a ponto de o volante Ralf iniciar a jogada. No gol de Petros foi assim. Romero disparou pela esquerda e cruzou rasteiro. O Atlético, bem armado por Levir Culpi, não sentiu o gol e buscou o empate ainda no primeiro tempo.

Tardelli se movimentou bem por trás dos atacantes e percebeu que o caminho era atacar e forçar o jogo em cima de Fagner. Foi um bom primeiro tempo. E fica uma pergunta: como o Corinthians oscila tanto de uma rodada para outra? Faz jogos ruins no domingo e boas partidas no meio de semana. Os desfalques não podem ser a principal razão, porque Guerrero e Lodeiro, dois titulares, começaram o jogo no banco de reservas por causa do desgaste nos amistosos das seleções.

Guerrero entrou no segundo tempo no momento que o Corinthians tinha chance de definir o jogo. Renato Augusto já tinha acertado a trave, Luciano desperdiçado contra-ataques pelo lado esquerdo. Se não fosse isso, a vitória não teria sido tão sofrida nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros (Bruno Henrique) e Renato Augusto; Ángel Romero (Guerrero) e Luciano. Técnico - Mano Menezes.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Claudinei, Leandro Donizete (Eduardo) e Luan; Diego Tardelli, Carlos (Guilherme) e Jô (André). Técnico - Levir Culpi.

GOL - Petros, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÃO AMARELO - Petros e Elias (Corinthians).

RENDA - R$ 1.335.654,50.

PÚBLICO - 24.784 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.