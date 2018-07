Após reencontrar Corinthians, Guerrero é chamado para defender Peru contra Brasil

O atacante foi incluído em uma lista de 14 jogadores estrangeiros chamados pelo técnico Ricardo Gareca, sendo que o goleador é o único atleta que atua no futebol brasileiro neste grupo. Referência de sua seleção, ele não vive boa fase com a camisa do Flamengo e no último domingo teve atuação apagada na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no Itaquerão.

No Peru, porém, Guerrero segue em alta e se igualou ao ídolo Cubillas como maior artilheiro da história da seleção, com 26 gols, sendo o último deles marcado na derrota por 4 a 3 para o Chile, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias. Antes disso, ele passou em branco no revés por 2 a 0 diante da Colômbia, em Barranquilla, no jogo de estreia no qualificatório sul-americano para o Mundial.

O jogo contra os paraguaios será em Lima, enquanto o duelo diante do Brasil ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para estes dois duelos, a lista de 14 jogadores estrangeiros convocados por Gareca trouxe, além de Guerrero, os defensores Luis Advíncula (Bursaspor), Carlos Ascues (Wolfsburg), Juan Manuel Vargas (Betis), Yoshimar Yotún (Malmo) e Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt); os meio-campistas Christian Cueva (Toluca), Christofer Gonzáles (Colo Colo), Paolo Hurtado (Reading), Renato Tapia (Twente) e André Carrillo (Sporting); e os atacantes Jefferson Farfán (Al Jazira), Claudio Pizarro (Werder Bremen) e Yordy Reyna (Red Bull Salzburg).

Os jogadores que atuam no futebol peruano chamados para estes dois próximos jogos serão divulgados por Gareca na próxima semana. Nesta lista de estrangeiros, as principais novidades foram o lateral-esquerdo Juan Manuel Vargas, do Betis, e o meio-campista Christofer Gonzáles, do Colo Colo. O primeiro deles volta após à seleção após se recuperar do lesão, enquanto o segundo ganhou a primeira chance com o treinador argentino e foi chamado para suprir a ausência de Christian Cueva, suspenso após ser expulso contra o Chile.