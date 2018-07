Após reencontrar vitória, Inter pega Santos para acabar com jejum no Brasileirão

O Internacional reencontrou a vitória ao bater o Fortaleza por 3 a 0, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. Nesta quinta, às 21 horas, a equipe colorada recebe o Santos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23.ª rodada, para voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro.

Na competição por pontos corridos já são 14 jogos sem triunfar. Foram nove derrotas e cinco empates nesta seca que mandou o Internacional da ponta de cima da tabela de classificação para a zona de rebaixamento.

Para tirar o time do buraco, o técnico Celso Roth evitou fazer mistérios e confirmou a escalação que entrará em campo nesta quinta-feira. Na vaga do volante Rodrigo Dourado, suspenso, entrará Anselmo. Com isso, o esquema tático dos jogos anteriores será mantido - havia a possibilidade de Eduardo Henrique começar em campo.

O restante da equipe será a mesma da vitória sobre o Fortaleza, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A dupla de ataque será formada pelo uruguaio Nico López e por Aylon. Eduardo Sasha e Vitinho ficam no banco de reservas.