Após reforçar o ataque, Chapecoense abre conversas com volante Elias

Focada em construir um bom elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense abriu conversas para contratar o experiente volante Elias, sem clube desde que o contratou com o Atlético Mineiro chegou ao fim, em dezembro do ano passado.

As negociações, porém, ainda estão em estágio inicial. Mas existe a intenção de fazer contratações de impacto até a estreia na Série B, prevista para o próximo domingo, às 11 horas, na Arena Barueri, contra o Oeste. Elias, de 36 anos, começou nas categorias de base do Palmeiras e rodou por Náutico, São Bento e Juventus-SP até se destacar no vice-campeonato paulista da Ponte Preta, em 2008.

Se tornou ídolo do Corinthians, pelo qual conquistou Brasileirão, em 2015, Copa do Brasil, em 2009, Série B, em 2008, e Paulistão, em 2009. E disputou três edições da Copa América com a seleção. Ainda teve duas passagens pelo português Sporting e defendeu o espanhol Atlético de Madrid. Viveu grande fase com a camisa do Flamengo, em 2013, quando faturou a Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, os atacantes Thiago Ribeiro, ex-São Paulo, Santos e Cruzeiro e que defendeu o Novorizontino no Paulistão, e Lucas Tocantins, autor de seis gols em 12 jogos do Paranaense pelo FC Cascavel, realizam os exames médicos visando se integrarem o elenco do técnico Umberto Louzer.

Após vencer o duelo de ida, na Arena Condá, por 1 a 0, a Chapecoense enfrenta o Criciúma, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. O confronto será às 21h30 desta quarta-feira, no Heriberto Hulse.