Após reforma, São Paulo volta ao Morumbi no dia 2 de abril

Após quase quatro meses de reforma no Morumbi, o São Paulo enfim poderá voltar ao seu estádio no início de abril. O time jogará sobre o novo gramado no dia 2, contra o Oeste, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. Desde o início do Estadual e da Copa Libertadores, o São Paulo vinha mandando seus jogos no Pacaembu.

A maior reforma do estádio em 20 anos promoveu a reformulação no sistema de drenagem e no gramado. De acordo com o clube, as alterações corrigiram imperfeições no campo, que deve ter melhor desempenho sob chuva. A obra começou em dezembro e deveria ser entregue no início de março - a princípio o clássico com o Palmeiras, no dia 13 de março, estava marcado para o estádio (acabou sendo disputado no Pacaembu).

O retorno "ao lar" agradou os jogadores do São Paulo. "A gente, além de gostar muito do Morumbi, está precisando jogar lá, pois nos sentimos mais fortes e protegidos jogando em casa. Não é a mesma coisa jogar em outro estádio. É um campo emblemático, grande, é o nosso estádio. A gente precisa da acolhida da nossa casa para embalar e nos fazer mais fortes", afirmou o zagueiro Diego Lugano.

"É o reforço que falta para o São Paulo", completou o defensor, referindo-se à fase irregular vivida pelo clube. O time tem poucas chances de avançar à fase de mata-mata da Copa Libertadores e ocupa o segundo lugar do Grupo C do Campeonato Paulista.