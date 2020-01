Após reformulação no Palmeiras, jovens sonham com chance no time principal

A reformulação do Palmeiras para 2020 deve ajudar os garotos recém-promovidos da categoria de base. O meia Alan e o atacante Gabriel Veron, por exemplo, falaram que sonham com a chance de serem titulares na equipe principal.

Aos 19 anos, Alan subiu ao elenco profissional neste início de temporada. Ele chegou ao Palmeiras em 2013. “Para mim é um sonho. Estou aqui na base desde os 14 anos, sempre vinha para cá (Academia de Futebol) e via o pessoal treinando. Sempre foi um sonho e estou realizando. Agora tenho de aprender com cada um deles e levar para a vida toda”, afirmou o meia.

Alan também analisou a concorrência e projetou evolução com os treinos no profissional. “Em minha posição há muitos jogadores de qualidade. Eu os vejo nos treinos e tento imitá-los ao máximo. Agora é trabalhar bastante e, se eu tiver uma chance, vou agarrá-la e fazer um grande papel”.

Gabriel Veron, por sua vez, foi promovido ao elenco profissional no fim de 2019 e participou de três partidas do Campeonato Brasileiro, com dois gols marcados e uma assistência. O jovem de 17 anos se inspira em Dudu, um dos principais jogadores do Palmeiras.

“Ele sempre foi um ídolo no futebol para mim, sempre vai para cima do adversário. Além disso, ele me recebeu muito bem, deu apoio e eu agradeço muito por isso”, declarou Veron, que ainda projetou parceria com Dudu dentro de campo. “Continuarei mostrando o meu trabalho e ele também. Trabalharei para ser titular da mesma forma que ele. Se um dia pudermos atuar juntos, daremos o melhor pelo Palmeiras”, disse.

Até agora, nove jogadores deixaram o Palmeiras nesta reformulação do elenco: os atacantes Carlos Eduardo, Henrique Dourado, Artur e Borja, o meia Hyoran, os zagueiros Antônio Carlos e Edu Dracena, o volante Thiago Santos e o goleiro Fernando Prass. O clube ainda não anunciou reforços.

A lista de saídas ainda pode aumentar. O Barcelona sinalizou o interesse em comprar o volante Matheus Fernandes. Outro que pode deixar o clube é o meia Gustavo Scarpa, que recebeu proposta do Almería, da Espanha.