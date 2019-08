Após rejeitar o Oeste, goleiro deve ter nova chance no Corinthians

O Corinthians terá importantes mudanças na equipe para enfrentar o Botafogo no sábado, às 17h, na Arena Corinthians. O lateral-esquerdo Danilo Avelar e o goleiro Cássio estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e uma das novidades pode ser o jovem Caíque, que no início do ano chegou a ser emprestado pelo clube, mas voltou pouco tempo depois.

Como o Corinthians conta com Cássio e Walter, a diretoria decidiu emprestar Caíque, de 24 anos, para o Oeste, em busca de dar maior experiência para o jogador. Entretanto, ele chegou ao time de Barueri e virou reserva de Matheus Cavichioli. Por isso, decidiu retornar ao time paulistano.

Na temporada, Walter é o reserva imediato de Cássio, mas ele se recupera de uma lombalgia e não deve ter condições de jogo até o final de semana. Por isso, Caíque deve ganhar uma nova oportunidade.

Caíque tem 11 jogos pelo Corinthians e seis gols sofridos. No ano passado, ele chegou a atuar em quatro jogos, mas nenhum oficial. Seu contrato com o clube se encerra no fim de 2020.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Douglas Nunes, do futsal alvinegro, durante esta madrugada. Força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil. pic.twitter.com/srD5E3b6Bx — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2019

Para o lugar da Danilo Avelar, o técnico Fábio Carille deve optar por Carlos na posição. Outra mudança certa é o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Inter. Michel Macedo volta para o banco de reservas.