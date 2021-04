Após renovação, De Bruyne valoriza conexão com Guardiola: 'vemos o futebol da mesma maneira'

Principal estrela do Manchester City nas últimas temporadas, Kevin de Bruyne renovou o contrato com a equipe nesta quarta-feira. Com o novo vínculo válido até 2025, o meia ressaltou a conexão com o técnico Pep Guardiola ao comentar o acordo para o site do clube.

“Ter esta relação com um treinador é muito importante para mim, porque nossos objetivos estão completamente alinhados, e nós queremos as mesmas coisas. Meu foco agora é em garantir um fim bem-sucedido à temporada atual. Nossos resultados e nosso desempenho até agora têm sido excelentes, mas precisamos garantir que terminemos a temporada com os títulos que merecemos”, afirmou o meia.

Na atual temporada, o Manchester City está com as mãos na taça do Campeonato Inglês, liderando com 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Manchester United. Além disso, está vivo em todos os mata-matas: na final da Copa da Liga Inglesa, enfrenta o Tottenham; na semifinal da Copa da Inglaterra, joga contra o Chelsea e, na Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund pelas quartas - venceu o jogo de ida em casa por 2 a 1.

“Este clube é orientado ao sucesso. Ele me oferece tudo de que preciso para maximizar meu desempenho, então assinar este contrato foi uma decisão direta. Estou jogando o melhor futebol da minha carreira e, sinceramente, sinto que tem mais por vir”, garantiu De Bruyne.

Pelo Manchester City, De Bruyne já garantiu diversos títulos: dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa. O meia é muito importante para o time tanto pelos gols que marca quanto pelas assistências que distribui aos colegas.