Após renovação, Renato diz que Grêmio será forte em 2020: 'Busca por títulos'

Horas depois do anúncio de sua renovação de contrato com o Grêmio por mais uma temporada, o técnico Renato Gaúcho revelou, em um vídeo postado nas redes sociais do clube, que está conversando com o presidente Romildo Bolzan Jr. para buscar reforços e deixar o time mais competitivo.

"Olá, galera tricolor! Dia muito feliz por ter renovado meu contrato por uma nova temporada com o Grêmio. Agradeço ao presidente, estamos trocando algumas ideias para que possamos fortalecer ainda mais o nosso grupo em busca de títulos nesse ano de 2020", afirmou Renato Gaúcho.

A situação entre o clube gaúcho e o treinador, um de seus maiores ídolos, já estava encaminhada, mas faltava o acerto. Nesta quinta-feira, Romildo Bolzan Jr. viajou ao Rio de Janeiro a fim de acertar os últimos detalhes para que Renato Gaúcho assinasse o contrato e desse continuidade à terceira e vitoriosa passagem pelo clube.

"Todos podem ter certeza que a gente sempre vai em busca de novos objetivos e consequentemente de novos títulos. Obrigado presidente, obrigado torcida tricolor. Grande abraço a todos, feliz Natal, feliz ano Novo. Até breve. Tenho certeza que estaremos juntos de novo em busca de títulos", concluiu.

Com o novo contrato, Renato Gaúcho pode se tornar o treinador que mais dirigiu a equipe desde a fundação. Segundo informação divulgada pelo próprio Grêmio, atualmente ele está empatado na terceira colocação com Telêmaco Frazão de Lima, com 334 partidas. Com o extenso calendário, pode ultrapassar Felipão, o segundo com mais participações (371), e Oswaldo Rolla, o que mais comandou, com 378 jogos.

Nesta mais recente passagem, que começou em setembro de 2016, Renato Gaúcho liderou o Grêmio na conquista dos títulos da Copa do Brasil, de 2016, da Copa Libertadores, em 2017, dos Campeonatos Gaúchos de 2018 e 2019, e da Recopa Sul-Americana, em 2018. Também faturou o título da Recopa Gaúcha neste ano.