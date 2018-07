Após renovar com Fred, Fluminense perde Cícero para o Catar

Um dia depois de comemorar a renovação contratual de Fred, o Fluminense perdeu um jogador importante do seu elenco neste sábado: o meia Cícero foi liberado para jogar pelo Al-Gharafa, do Catar. Ele tem mais um ano e meio de contrato com os cariocas e vai ficar por este mesmo período em Doha.

Um dos jogadores que tinha boa parte dos seus vencimentos pagos pela Unimed, Cícero vinha sendo especulado por outros clubes brasileiros e chegou a ter seu nome ligado a Flamengo e Cruzeiro. Com as dificuldades financeiras do Flu, sua permanência foi colocada em xeque - ele saiu de São Paulo e Santos pedindo aumento.

Contratado em junho do ano passado para sua segunda passagem pelo Fluminense, não rendeu tanto quanto dele se esperava e acabou no banco de reservas. Revelado pelo Figueirense, também passou por Hertha Berlim e Wolfsburg e agora terá sua primeira experiência no Oriente Médio.

Com a saída de Cícero, o Fluminense perde seu sexto jogador de destaque. Antes dele, foram embora Carlinhos, Bruno, Valencia, Rafael Sóbis e Conca. Dos principais nomes do elenco, só ficaram Fred, Jean, Wagner, Gum e Cavalieri.