Após renovar com Santos, Léo faz artroscopia no joelho

SANTOS - Depois de ter acertado no dia anterior as bases da renovação do contrato por mais um ano, o lateral-esquerdo Léo passou nesta terça-feira por uma artroscopia no joelho direito, no Hospital Casa de Saúde, em Santos. O procedimento, realizado pelo médico José Fabio Lana, serviu para tratar de uma lesão de cartilagem.

"O jogador reagiu bem à cirurgia e deve reiniciar o trabalho de reabilitação no CEPRAF (centro de recuperação do Santos) já na próxima quinta-feira", disse Rodrigo Zogaib, médico do clube que acompanhou a operação nesta terça. A expectativa é de que Léo possa voltar a jogar normalmente no Paulistão, em janeiro.

Com 37 anos, Léo acertou seu último contrato da carreira, garantindo permanência no Santos até o final de 2013. Se não tivesse renovado, ele iria se aposentar. Mas, como fechou o novo vínculo com o clube, fez a artroscopia para poder se recuperar durante as férias e começar a nova temporada livre das dores no joelho direito.